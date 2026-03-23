Al menos 200 personas extranjeras fueron rescatadas de la caja de un tráiler que había sido asegurado y resguardado en un corralón en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Los primeros informes policiales, señalan que el tráiler con doble caja fue asegurado en la comunidad de Rinconada del municipio de Emiliano Zapata.

La unidad fue trasladada a un corralón de la empresa Grúas "Méndez" en la colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, donde -según las versiones- los trabajadores comenzaron a escuchar gritos de auxilio.

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Elementos de distintas corporaciones de auxilio y policiacas se concentraron en el lugar para rescatar y ayudar a las personas extranjeras, las cuales presentaban síntomas de deshidratación.

Personal del Instituto Nacional de Migración arribó al corralón para atender a los extranjeros y conocer su situación legal; en tanto, la Fiscalía General de la República inició una investigación para conocer el número exacto y la nacionalidad de las personas extranjeras.

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