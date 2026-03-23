Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora de UAEM, Viridiana León Hernández, firmaron el convenio de colaboración para ejecutar el Plan Integral de Seguridad Universitaria en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en respuesta a la demanda estudiantil de mayores condiciones de seguridad tras la desaparición y hallazgo de dos universitarias sin vida.

González Saravia afirmó que su administración entiende la exigencia legítima de los estudiantes, de contar con entornos seguros y respuestas institucionales claras, y precisó que este plan integral considera la instalación de arcos de seguridad, sistemas de videovigilancia preventiva, preventiva, paraderos seguros y la modernización del alumbrado.

Estas herramientas, abundó, se complementan con una presencia institucional responsable, orientada a fortalecer la tranquilidad en los campus y sus alrededores.

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“A nuestras y nuestros estudiantes les digo, su seguridad importa y sus voces cuentan. Este convenio genera las condiciones para que puedan desarrollarse en espacios de respeto y participación”, dijo la mandataria morelense y subrayó por tres ocasiones su reconocimiento a la autonomía de la máxima casa de estudios en Morelos.

La rectora Viridiana León declaró que en un espacio de dolor que atraviesa la comunidad universitaria por la ausencia de Karol y Kimberly, dos alumnas encontradas sin vida tras varios días de desaparición, las voces de los estudiantes son necesarias siempre porque ayudan a descubrir caminos que fortalecen como comunidad.

Precisó que el plan integral de seguridad universitaria que el gobierno del Estado de Morelos promueve en acciones concretas en el marco de la infraestructura, pero también en acciones sobre la prevención de una cultura de paz y acciones firmes y decididas para erradicar toda expresión de violencia en cualquier espacio de la vida en común. “Reconocemos que la seguridad y la educación son responsabilidades que deben atenderse de manera integral”, admitió.

Ayer, la “Resistencia Estudiantil UAEM”, cuyos alumnos mantienen tomada la sede central de la universidad en Cuernavaca, emitieron un comunicado y se dijeron excluidos en la estructuración del plan.

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En el rubro de infraestructura de seguridad manifestaron su preocupación por la falta de sustento técnico y transparencia en su planeación, además cuestionaron bajo qué análisis de riesgo o estudio de impacto se determinaron las cantidades y la distribución de los dispositivos de monitoreo, los módulos de seguridad, el despliegue de agentes y la instalación de luminarias.

“Sin un diagnóstico público, integral y profesional que justifique la pertinencia de estas medidas y su ubicación estratégica, este plan carece de una base sólida y se percibe más como una simulación mediática que como una estrategia de seguridad efectiva”, sostuvieron y exigieron que cualquier implementación tecnológica respete la autonomía universitaria y el derecho a la privacidad, porque “la seguridad no debe ser la puerta al monitoreo político del estudiantado”, expusieron.

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