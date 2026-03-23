Tres mujeres fueron asesinadas en el estado de Puebla; entre las víctimas había una menor de edad.

Los hechos ocurrieron ayer domingo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde aparecieron los restos de tres mujeres reportadas como desaparecidas desde inicio de marzo.

El caso que causó consternación ocurrió en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde aparecieron los cuerpos de tres mujeres, los cuales presentaban algún grado de descomposición.

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Las investigaciones determinaron que se trataba de Félix de 42 años, así como sus hijas Johana María de 20 años y Yeraldine de 10 años, las cuales habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 4 de marzo, cuando sujetos armados las sacaron por la fuerza de su vivienda del municipio de Coyuaco.

Diversos medios locales, habían reportado además que un hombre y sus dos hijos menores de edad habían asesinados a tiros la tarde de ayer en los límites de los municipios de General Felipe Ángeles y Quecholac.

Sin embargo, horas después la Secretaría de Seguridad Pública precisó que es falsa la información difundida sobre hechos violentos en el municipio de General Felipe Ángeles.

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Tras el intercambio de datos entre autoridades, no existe registro de algún acontecimiento de esa naturaleza en dicha demarcación.

En los primeros dos meses del año, se han registrado en el estado de Puebla un total de 119 asesinatos, según el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Se trata de casi dos homicidios al día en promedio en territorio poblano.

El estado de Puebla sufre, desde hace un par de años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

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