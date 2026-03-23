Cuernavaca, Mor.- El crimen de la joven estudiante de la UAEM, Karol, encontraba sin vida a un costado de la Laguna de Coatetelco, ya es investigado como feminicidio, luego de una indagatoria por desaparición forzada de personas y homicidio calificado, dijo el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

“La denuncia inició por desaparición en la Fiscalía de Desaparición de Personas; hay un protocolo, así como el acompañamiento siempre a la familia, hasta el día de hoy. Posteriormente cuando se encuentra su cuerpo se inicia la carpeta por feminicidio”, resaltó el fiscal morelense.

Karol es una de las dos universitarias que desaparecieron en un lapso de 15 días en el estado de Morelos. Kimberly, su compañera fue sustraída del campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conforme a las investigaciones, y posteriormente encontraron su cuerpo sin vida en un predio adjunto a la institución.

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Ese día reportaron la desaparición de Karol, estudiante del Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, adherida a la UAEM, y la encontraron muerta tres días después en la zona surponiente de Morelos.

Ambos casos detonaron una protesta estudiantil y formaron la Resistencia Estudiantil, cuya organización mantiene tomado el campus central de la UAEM, en demanda de justicia para sus compañeras, mayores garantías de seguridad en interior como exterior de los campus, así como la promesa de las autoridades de no tomar represalias contra ellos.

Rectoría y alumnos han sostenido acercamientos y es posible que en esta semana se realice la primera mesa de diálogo.

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