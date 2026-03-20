Cuernavaca, Mor. - El agente Omar Camacho fue ejecutado esta mañana por un comando dentro de su patrulla, con este crimen suma ocho oficiales asesinados en Morelos en lo que va del año.

El grupo delictivo emboscó al policía preventivo en el kilómetro 48+200 de la carretera federal México–Cuernavaca, donde se encontraba asignado a la custodia de un predio asegurado por la federación desde julio de 2025, el cual operaba como centro clandestino de almacenamiento de hidrocarburos robados.

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Habitantes de la zona reportaron ráfagas de fuego cruzado que movilizaron a las corporaciones, quienes localizaron la patrulla oficial con múltiples impactos de proyectil de grueso calibre.

Paramédicos confirmaron el deceso del agente en el sitio, derivado de las heridas letales, mientras que los agresores lograron huir de la escena. Con este crimen, la cifra de agentes asesinados en la entidad escala a ocho homicidios en activo y un mando de la Comisión Estatal de Seguridad en el presente año, sin que hasta el momento existan detenciones relacionadas con la emboscada.

La Fiscalía General del Estado acordonó el área para el levantamiento de indicios balísticos en un punto estratégico de trasiego delictivo entre Morelos y la Ciudad de México.

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