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Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el atentado a balazos que fue víctima una mujer de nombre America Xiomara “N” de 41 años fuera de su domicilio por una de las calles del primer cuadro de la capital del estado, por lo que requirió atención médica por una lesión en una pierna.

Según las primeras indagaciones, una llamada a las líneas de emergencia alertó a las corporaciones de seguridad y de los cuerpos de auxilio sobre una persona herida de bala en una pierna en el exterior de un domicilio en la calle Vicente Guerrero, muy cerca de la zona conocida como el “Mercadito Rafael Buelna”.

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Los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Culiacán, los cuales recopilaron los datos sobre el ataque a balazos a una mujer, la cual fue encontrada sentada fuera de una vivienda, la cual requirió ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

El personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras indagaciones sobre estos hechos que tuvieron lugar en el primer cuadro de la capital del estado, para poder establecer el móvil del atentado e identificar a los presuntos responsables.

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afcl

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