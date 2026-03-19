Irapuato, Gto.- Una persona fue ejecutada a un costado de la Presidencia Municipal de Irapuato la mañana de este jueves, en los momentos en que una patrulla de Seguridad Vial pasaba por la calle Ramón Corona y siguió su trayecto sin brindar auxilio a la víctima y actuar para la detención de los agresores.

Tras descender de una motocicleta dos individuos armados se acercaron a una camioneta color gris tipo Tucson de la marca Hyundai, y le dispararon al ocupante desde las ventanillas de las puertas del conductor y del copiloto.

El fallecido, de aproximadamente 35 años, presuntamente era residente de esta ciudad y fue privado de la vida cuando se dirigía a realizar asuntos a las oficinas del Gobierno Municipal.

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Tras el ataque armado, elementos de Seguridad Pública realizaron un operativo en busca de los responsables.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que dos individuos realizaron las detonaciones de arma de fuego en contra del conductor ante la mirada de diversos automovilistas que circulaban en la zona y de la patrulla de Vialidad que iba avanzando a un costado.

La unidad oficial transitaba por el carril central y se emparejó al vehículo de la persona asesinada en el momento que le disparaban.

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