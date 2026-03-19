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Matamoros, Tamaulipas. - El exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, , fue entregado a autoridades mexicanas en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros a fin de que responda a una acusación por violación agravada en perjuicio de una menor.

Danés se encontraba detenido desde hace un año en una luego de ser detenido por agentes de la Interpol en marzo del 2025.

La orden de aprehensión contra el exmagistrado corresponde a una solicitud ante la Interpol vinculada con la carpeta de investigación 377/2024.

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La denuncia contra el exfuncionario sostiene que llegó al domicilio de la madre de la niña, quien era su pareja sentimental, al no encontrarse la mujer, Édgar Danés habría abusado sexual y físicamente de la hija.

Sobre el exmagistrado pesa otra acusación ya que, en el mes de julio, presentó una denuncia por acoso sexual y luego de ello, la despidieron del Tribunal Electoral.

Su caso permaneció estancado hasta que la presión social obligó a la Fiscalía a solicitar el desafuero de Danés Rojas al Congreso de Tamaulipas.

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El proceso legislativo se concluyó el 22 de noviembre de 2024, pero un día antes el abogado renunció al cargo y huyó.

Cabe destacar que en agosto del 2024, Danés Rojas sufrió un ataque armado en su domicilio en Ciudad Victoria, donde resultó herido por impactos de arma de fuego.

Por estos hechos, un menor de edad fue detenido y por autoridades judiciales.

Tras su deportación, las autoridades mexicanas seguirán el proceso legal en su contra.

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dmrr/cr

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