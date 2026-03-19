San Cristóbal de las Casas, Chis.- En una bodega del municipio de Huixtla, soldados de la 36 Zona Militar, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Estatal hallaron un lote de 30 vehículos de diferentes modelos, entre estos de los llamados monstruos, que pertenecen a una organización criminal, que opera en la costa del Pacífico de Chiapas.

Fuentes de seguridad informaron que durante el operativo, que se llevó a cabo en la periferia de Huixtla, municipio golpeado por la violencia criminal, los soldados y policías hallaron en una bodega del taller mecánico Camarena, en la colonia El Relicario, un lote de 30 vehículos de diferentes modelos, entre estos varios de lujo, de los conocidos como monstruos, con blindaje artesanal y algunos de ellos, cuentan con reporte de robo, dijeron las fuentes consultadas.

Durante el operativo fueron detenidos siete presuntos criminales, seis de origen mexicano y un salvadoreño, identificados como: Manuel de Jesús Z.L, de 30 años de edad; José Z.L, de 30 años; Ángeles G.R, de 20 años; Mariana Guadalupe V.J, de 26 años; Ameth Ali N.G, de 43 años; Nahum F.H, de 38 años; y el salvadoreño Ricardo Aquiles R.G, de 28 años de edad.

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En la bodega fueron halladas una báscula, tres teléfonos celulares, dos computadoras, varias dosis de marihuana, crack y dinero en efectivo.

Durante el operativo no se registró ningún acto de violencia, pero más tarde, los siete detenidos, los vehículos, la droga, el dinero y lo demás que fue incautado en la bodega del taller mecánico, fueron trasladados a Tapachula, para quedar a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

En el caso del salvadoreño, las autoridades mexicanas, se han coordinado con las de El Salvador, para conocer si Ricardo Aquiles, no es buscado en ese país.

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El municipio de Huixtla, ubicado en la zona costa de Chiapas, ha sido golpeado por la violencia criminal, durante el gobierno del alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Régulo Palomeque Sánchez.

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