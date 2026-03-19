Cuernavaca, Mor.- Una comisión de la UAEM entregó una segunda “carta institucional de garantías” al grupo de estudiantes que mantiene en su poder la torre de Rectoría y las instalaciones del campus central, en Cuernavaca. Los estudiantes recibieron la carta, pero no fijaron fecha para responder.

La carta, dijo Alberto Gaytán Alegría, vocero de la Comisión de Diálogo de la UAEM, contiene las precisiones que exige la “Resistencia Estudiantil”, como el reconocimiento a la legitimidad del movimiento, publicar la carta en los medios oficiales, dar garantías de no agresión a ninguno de los estudiantes activos o pasivos en esta protesta y escribir el nombre correcto del movimiento estudiantil.

“El documento reafirma una garantía colectiva, solicitada por los estudiantes, para evitar la individualización o criminalización de quienes participan en las movilizaciones, fortaleciendo un ambiente de confianza y respeto dentro de la comunidad universitaria”, afirmó el también director general de Educación Superior de la UAEM.

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Estudiantes de la UAEM reciben segunda “carta institucional de garantías”; no fijan fecha de respuesta. Foto: Especial.

Según la UAEM, ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar con prontitud en las mesas de trabajo, con el propósito de generar condiciones que permitan el regreso ordenado a las actividades académicas y la continuidad del semestre.

Por la mañana el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que el Ejecutivo local coincide en que no debe de existir ninguna represión, represalia para la libre manifestación y la libre expresión. Habló asimismo el avance del Programa integral de seguridad universitaria que considera la instalación de 5 mil cámaras de video en todas las universidades de Morelos para reforzar la seguridad interior y exterior.

En opinión del secretario de Gobierno están atendidas las demandas principales de la Resistencia Estudiantil por lo que consideró que existen condiciones para implementar, y materializar las mesas de diálogo con la UAEM y alcancen los consensos.

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El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que el Ejecutivo local coincide en que no debe de existir ninguna represión contra los estudiantes en paro. Foto: Justino Miranda.

“Los jóvenes universitarios necesitan regresar a sus actividades de la mejor manera y el gobierno del Estado está comprometido para ello al 100%. Lo que tengamos que hacer desde el gobierno del Estado lo ejecutaremos sin duda alguna”, afirmó.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, informó que estudiantes de seis preparatorias y una facultad de la UAEM que rompieron el paro de labores, formaron sus concejos estudiantiles de seguridad universitaria y acordaron realizar un calendario de visitas a sus campus para concretar el plan gubernamental.

El coordinador de la Comisión de Seguimiento del Programa integral Universitario, precisó que en las siguientes dos semanas realizarán los recorridos en los campus y estimó que podrían instalar las primeras luminarias en la UAEM a partir del 13 de abril.

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