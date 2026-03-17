Cuernavaca, Mor.- A petición de los alumnos que mantienen en su poder la torre de Rectoría y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la secretaria general de la UAEM, María Delia Adame Arcos, entregó una carta de garantías para respetar los derechos de los estudiantes y prometer que no habrá ninguna represalia en contra de quienes participan en el movimiento estudiantil.

A dos semanas de la protesta de universitarios por los feminicidios de dos de sus compañeras, los alumnos adheridos a la Resistencia Estudiantil recibieron la carta e informaron a las autoridades que responderían a través de sus redes sociales oficiales.

El lunes adelantaron que una vez publicada y recibida la carta de “garantías”, requieren de un plazo de tres días hábiles para su debido análisis, “a efecto de verificar que su contenido atienda de manera expresa, completa y satisfactoria las peticiones planteadas por esta organización estudiantil”.

Lee también Tras operativo y persecución, caen cuatro sujetos relacionados con robos en Pachuca; son originarios de Tlaxcala y del Edomex

Antes de la entrega del documento, Adame llamó a los alumnos en paro a establecer las mesas de diálogo para avanzar en sus solicitudes, principalmente en medidas de seguridad interna y externa.

No obstante, la secretaria general de la UAE, dejó en claro que la presencia de la rectora Viridiana León Hernández no está garantizada en las primeras mesas de diálogo.

“Hay una comisión para la mesa de diálogo, estaremos avanzando en las solicitudes de los estudiantes y posteriormente concretaremos la presencia (de la rectora)”, dijo Adame Arcos.

Los estudiantes afirmaron por su lado que trabajan a marchas forzadas para construir las condiciones necesarias que permitan entablar el diálogo de manera responsable y segura. Lo anterior, expresaron, no es menor y responde a la obligación de resguardar en todo momento la integridad de la comunidad estudiantil, especialmente frente a contextos históricos de represión y criminalización de los movimientos estudiantiles.

Lee también Gobierno de Sinaloa promueve trámite de licencia de conducir permanente; costo asciende a más de 2 mil 300 pesos

Entregan carta de no represalias contra movimiento estudiantil (17/03/2026). Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Instalarán 5 mil luminarias en universidades

En paralelo, la gobernadora Margarita González Saravia tomó protesta a los integrantes de la Comisión de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad Universitaria, y anunció que las primeras acciones se aplicarán en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), así como en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), en sus sedes de Zacatepec y Cuautla, con quienes este día se firmó un convenio en la materia.

En el evento no hubo representación estudiantil y tampoco autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en cuya institución detonó la demanda de mayor medidas de seguridad por la desaparición y posterior muerte de dos de sus compañeras.

Al respecto, la gobernadora hizo un llamado a autoridades y estudiantes de la UAEM a que en cuanto reinicien las clases puedan también sumarse al plan de seguridad universitaria.

Lee también Fiscalía de Chihuahua investiga fraude en jubilaciones del IMSS; suman 82 denuncias contra supuestas empresas

Mientras tanto, informó que la Comisión de Seguimiento ejecutará las acciones para el cumplimiento de metas y plazos establecidos, como la instalación de cinco mil cámaras, mil luminarias solares, 20 postes inteligentes, 10 paraderos, nueve módulos de seguridad con presencia de elementos PIBA y dos arcos de seguridad vehicular.

Además, “dará seguimiento a la creación de protocolos de atención a las violencias universitarias, gestionará el ejercicio presupuestal asignado al Plan, garantizando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y elaborará informes trimestrales dirigidos a mi persona, para informar a la ciudadanía sobre los avances”, agregó.

La Comisión de Seguimiento está integrada por titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; Gobierno; Educación; Administración y Finanzas; Desarrollo Sustentable; Cultura; Mujeres; así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes y la Coordinación General de Movilidad y Transporte, bajo la coordinación del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr