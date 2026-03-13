Ciudad Juárez.— Buscar a sus desaparecidos y saber qué pasó con ellos, es la razón de ser del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

Los integrantes de este colectivo, que cumple nueve años de labor, se han dado a la tarea de buscar a hombres ausentes en Ciudad Juárez donde —denuncian— las desapariciones se han normalizado.

Daniel Alejandro Durán, uno de los fundadores del colectivo, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que hasta 2025, en Chihuahua se tenía un registro de 4 mil 694 personas desaparecidas, siendo Ciudad Juárez el municipio que concentra más casos, con mil 181, tanto hombres como mujeres.

De acuerdo con los datos compartidos, 63.28% de los casos corresponden a personas jóvenes, de entre 15 y 39 años.

Es por esta situación que el colectivo, el único que busca a hombres en Ciudad Juárez, continúa en la lucha por ayudar a las familias a dar con respuestas que los lleven a saber sobre el paradero de sus desaparecidos y, a la vez, a alzar la voz para ser vistos por la comunidad y por las autoridades.

Conocer la verdad

Daniel Alejandro Durán comenta que el colectivo se formó el 4 de marzo de 2017 ante la necesidad de las familias de buscar a sus desaparecidos, de ser escuchados y de recibir apoyo.

“Teníamos desde por ahí de 2011 juntándonos, sin saber mucho lo que era un colectivo y lo que íbamos a hacer. [El grupo] nace a raíz de no encontrar quién nos escuchara, era una realidad muy compleja de tener un familiar desaparecido, en un contexto donde no se reconocían las desapariciones forzadas”, detalla al Gran Diario de México.

Eran unas cinco familias que pasaban por la misma situación, las cuales coincidieron con el organismo local Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que en ese momento atendía y acompañaba casos de violaciones a derechos humanos, y junto con ellos se enfocaron en dos hechos: desaparición forzada y sobrevivientes de tortura.

“Las cosas se van dando, organizándonos, aprendiendo de temas legales, de búsqueda, forenses. Empezamos a hacernos expertos en muchos temas. Juntándonos con otros colectivos en el país es como también se empieza a crear el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y es también cuando empiezan a preguntarnos cómo nos llamamos, de dónde veníamos, y fue ahí que fuimos comprendiendo la importancia del colectivo y cómo inicia”, explica.

Daniel Alejandro Durán explica que el nombre de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia se pensó partiendo de dos elementos centrales: que las familias puedan saber con certeza qué pasó con sus desaparecidos, y que exista justicia.

Para ello se han aliado con colectivos locales, estatales y nacionales, con los cuales han creado acciones y actividades enfocadas en dar con el paradero de las personas ausentes.

“Se trabaja mucho en red en estos temas, es la manera en la que podemos hacernos fuertes con otros colectivos de la ciudad y de Chihuahua. Ya tenemos muchos años trabajando en acciones nacionales y considero que la más fuerte es la participación en una campaña llamada Sin Las Familias No. Esa campaña se trabajó en todo el país para impulsar una ley contra la desaparición, porque no era un delito como tal”, señala.

A nueve años de su formación, el colectivo está integrado hoy por más de 30 familias. Durán considera que el logro más importante ha sido poder apoyar a las familias que sufren lo mismo que ellos.

“[El que exista] un lugar donde las familias puedan llegar es un gran logro (...); aunque no ha sido como quisiéramos, el encontrar a las personas sin vida, en la morgue o Semefo da paz a las familias. Lamentablemente la mayoría de las personas que hemos encontrado han sido sin vida; sí hemos encontrado con vida, pero son las menos, pero para nosotros es muy importante y para las familias más”.

Buscar a César

Daniel Alejandro busca a su hermano César Gonzalo Durán, quien desapareció en 2011 en Juárez, y a la fecha no se tiene conocimiento o indicios de su paradero.

Dice que para él ha sido un camino agridulce el tener que formar un colectivo para obtener respuestas, pero también ayuda y reconforta el compartir experiencias.

“Nosotros quisiéramos que nadie tuviera que acercarse, pero para mí representa un motivo de esperanza, de seguir apoyando, pero a la vez hay muchos momentos de impotencia y de rabia”, asegura Daniel Alejandro.

Advierte que el colectivo continuará buscando a hombres desaparecidos, pese a que es algo que se ha normalizado. Insiste en que la exigencia a la autoridad es acceder a la verdad y la justicia, saber quién se los llevó y por qué.

