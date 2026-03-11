Tres de cada cuatro personas desaparecidas en México son mujeres de entre 14 y 15 años, que estuvieron posiblemente asociadas en años recientes a la trata de personas y a la explotación sexual, de acuerdo con el reciente estudio "Repensar el conflicto mexicano desde una perspectiva de género" de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México (CDMX).

El documento elaborado por Juan Carlos Angulo Santacruz, académico de Tiempo Completo del Departamento de Economía de esa institución educativa, presenta un análisis de los homicidios, feminicidios, y desapariciones tanto de mujeres como de hombres, ante la expansión de las organizaciones criminales en México.

El estudio, que usó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre los años 2007 y 2023, refiere que los datos son contundentes, pues antes de los 11 años, aproximadamente la mitad de las personas desaparecidas en ese rango de tiempo fueron principalmente mujeres.

Lee también “México no necesita un Mundial, sino fin de feminicidios”

"Entre los 12 y los 18 años, esta proporción no desciende del 50% y alcanza un pico del 75% entre los 14 y 15 años: tres de cada cuatro personas desaparecidas en ese rango de edad son mujeres. A partir de los 19, la proporción femenina cae de forma sostenida hasta representar alrededor del 20% en edades adultas", precisa.

Indica que las mujeres representan el 39.6% del total de personas desaparecidas en el país, lo que equivale a aproximadamente 123 mil mujeres desaparecidas, mientras que a partir de los 19 años, los hombres han sido desaparecidos con los patrones de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Estados con mayor concentración de desapariciones

El estudio también subraya fuertes disparidades regionales. Jalisco y el Estado de México concentran el mayor número de desapariciones, siendo esta última entidad la que registra más casos de mujeres desaparecidas con más de 15 mil. En contraste, Tlaxcala y Campeche presentan los menores registros, con algo más de 600 casos cada una, "aunque estas cifras deben interpretarse considerando el tamaño poblacional de cada estado".

Lee también Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

"No todas las mujeres han llegado ni llegarán. Desde hace casi dos décadas, México vive un conflicto interno asociado a la guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias han alcanzado de manera diferenciada a hombres y mujeres, tanto en su papel de víctimas como, en algunos casos, en su papel de victimarias", afirmó Angulo Santacruz.

Mencionó que hay más de 310 mil personas desaparecidas con un patrón particularmente preocupante, derivado de la entrada de los cárteles a los municipios donde se asocia un aumento tanto de desapariciones de hombres como de mujeres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc