Senadores del Partido del Trabajo reconocieron que a cuatro meses del Mundial de Futbol 2026 y el arribo de miles de turistas y visitantes extranjeros, México no cuenta con un plan, ni instrumentos legales para combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores.

A diferencia de otros países como Colombia, que cuenta con una campaña permanente, aún sin Mundial, contra la trata de personas y la explotación sexual infantil con carteles en lo aeropuertos, zonas turísticas con números de denuncia y policías especializadas, en México no se vislumbra ningún plan y en zonas como La Merced la prostitución infantil prevalece, destacan organizaciones defensoras de menores.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, expuso que “a menos de cuatro meses de ser una de las tres sedes oficiales del Mundial debemos preguntarnos todas y todos ¿estamos listos y listas para recibir a todos los visitantes, brindar seguridad a las personas que pisarán nuestro territorio nacional y sobre todo proteger a nuestras infancias, a nuestras adolescencias y a todas las personas víctimas de trata?”.

Dijo que el Mundial 2026 no es sólo un campeonato, es una movilización humana sin precedentes y la historia reciente de los mega eventos deportivos muestra que junto al entusiasmo se activan economías paralelas que se aprovechan de la vulnerabilidad humana, ante estos eventos.

“Delitos como el turismo sexual no llegan como un fenómeno espontáneo, se instalan cuando hay alta demanda, anonimato, consumo y una percepción de impunidad”.

Por su parte la trata de personas opera como una red silenciosa que se adapta con rapidez a los grandes flujos turísticos, la llegada masiva de turistas puede intensificar estas dinámicas y no se establecen estrategias de prevención sólidas y coordinadas con mucha anticipación.

Durante la sesión ordinaria, presentó una iniciativa que tiene el objetivo que durante la celebración de eventos internacionales masivos, como es el Mundial en territorio nacional, las autoridades federales, estatales y municipales implementen medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción del delito de trata de personas.

“Proponemos adicionar un artículo 106 bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, para que se establezcan protocolos interinstitucionales, de manera temporal, de actuación y coordinación entre autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, migración, turismo, trabajo y protección de niñas, niños y adolescentes”.

En tribuna, pidió reforzar la vigilancia en terminales aéreas, marítimas y terrestres, así como en establecimientos de hospedaje, plataformas digitales de alojamiento y transporte.

“También pretendemos establecer mecanismos ágiles de denuncia incluyendo líneas telefónicas multilingües y plataformas digitales de atención inmediata, así como realizar operativos focalizados de inspección y verificación en zonas de alta concentración turística o deportiva”.

Argumentó que las consecuencias de la trata de personas trascienden al ámbito penal y dejan huellas profundas como todas y todos sabemos, huellas profundas y duraderas en la vida de las víctimas y en el tejido social.

“Por eso las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que los eventos internacionales masivos, lejos de ser únicamente celebraciones deportivas o culturales, generan impactos sociales profundos que deben ser atendidos de manera anticipada por el Estado”.

Bañuelos, indicó que para el PT no basta con garantizar la seguridad logística o el orden durante los eventos de gran magnitud, es indispensable fortalecer la prevención, detección y sanción de delitos graves que atentan contra la dignidad humana.

