Este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo el simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reside en Palacio Nacional, ubicado en el corazón de la capital, participó en esta actividad preventiva.

A través de redes sociales, la Mandataria federal compartió fotos del momento del simulacro y cómo las personas que se encontraban en el recinto histórico participaron.

La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional participando en el simulacro de sismo. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein

"Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza", expresó Sheinbaum Pardo en su posteo de X.

En las imágenes se ve a la Presidenta recorrer caminando los pasillos de Palacio Nacional, para llegar al punto más seguro del lugar.

Simulacro regional en CDMX y Edomex

El simulacro se llevó a cabo a las 11:00 horas en ambas entidades y se planteó una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.

La alerta sísmica sonó en punto de las 11:00 de la mañana a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX); en la CDMX, se activaron la alerta a través de los altavoces del C5. Además, se sumó la difusión de la señal preventiva por medio de receptores de radio y televisión, así como en los dispositivos celulares, a través de un mensaje.

En simulacro evacúan a más de 7 mil personas en San Lázaro

Durante el simulacro de este miércoles, la Cámara de Diputados evacuó a un total de 7 mil 450 personas de 11 edificios.

El ejercicio se realizó en un tiempo récord de 5 minutos.

La presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, celebró la cultura de la prevención en México.

"Estos ejercicios de protección civil ayudarán para que todos sepamos por dónde salir, proteger nuestras vidas y salvar vidas en caso de un sismo de verdad", declaró.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el recinto legislativo de San Lázaro, destacó la rapidez con que se realizó la maniobra.

"Se realizó con rapidez para evitar tragedias. Fue exitoso el simulacro", dijo.

