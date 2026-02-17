La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, anunció que este 18 de febrero del 2026 se realizará un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, esto, en busca de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de febrero, la titular de Protección Civil detalló que en este ejercicio participan "única y exclusivamente" ambas regiones, es decir, el resto de los estados en el país no prevén realizar dicha actividad de prevención. A continuación todo lo que tienes que saber sobre este ejercicio regional.

¿A qué hora será el simulacro en CDMX y Edomex este 18 de febrero?

De acuerdo con la coordinadora de Protección Civil, se espera que la alerta sísmica suene en punto de las 11:00 de la mañana en ambas entidades.

Consultado por EL UNIVERSAL, el coordinador del C5 Salvador Guerrero Chiprés informó que se planteará una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.

Millones de ciudadanos reciben la alerta de simulacro en sus celulares. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Sonará la alerta sísmica en los celulares?

La respuesta es sí, se espera que suene el alertamiento por telefonía celular y además, en total van a sonar 13 mil 900 altavoces en ambas regiones.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se trabaja para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a teléfonos celulares.

¿Qué debo hacer cuando suene la alerta sísmica este 18 de febrero?

Una vez que suene la alerta sísmica este 18 de febrero, la coordinadora de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía de ambas entidades a participar con responsabilidad en el ejercicio.

Exhortó a las personas a mantener la calma al escuchar la alerta, ubicar las zonas de menor riesgo, seguir las rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades.

Recordó que la preparación y la participación activa son fundamentales para salvaguardar la vida en este tipo de escenarios.

¿Cuándo serán los próximos simulacros nacionales?

Respecto a los dos simulacros nacionales que se tienen programados este 2026, Laura Velázquez Alzúa dijo que se llevarán a cabo en los meses de mayo y septiembre.

Detalló que ambos ejercicios se tienen previstos a realizarse el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre.

El evento del 6 de mayo coincide con la conmemoración del 40 Aniversario de la Conformación del Sistema Nacional de Protección Civil y se prevé que sea a las 11:00 de la mañana.

El simulacro del 19 de septiembre "será muy relevante", según la titular de Protección Civil ya que es la primera vez que se realizará en día sábado, lo que "nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante", expresó.

