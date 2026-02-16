Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, recordó que el próximo miércoles 18 de febrero se llevará a cabo un simulacro regional en la Ciudad de México y Estado de México, a las 11:00 horas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Velázquez destacó que se trabaja en el alertamiento a través de los celulares y el cambio de mensaje “alerta presidencial”.

“Van a sonar 13 mil 900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto hoy se le informó a la Presidenta: estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular.

“Asimismo, en el cambio del mensaje que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada”, indicó.

Agregó que los dos simulacros nacionales programados para este año se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre.

El miércoles 6 de mayo, dijo, es una fecha muy importante porque coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil: “Será a las 11 de la mañana, y el 19 de septiembre también será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado, esto nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades, de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante”.

Conforme se vayan acercando las fechas, mencionó Velázquez, se pondrá al tanto de cuáles serán las hipótesis.

Informó que en lo que va del año de 2026, se han presentado tres sismos; dos de ellos con epicentro en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero y 16 de enero. Y en Puerto Escondido el 8 de febrero.

“Los altavoces y el alertamiento a través de la vía telefonía celular han operado con normalidad y con éxito. Vamos a continuar trabajando en el alertamiento y por supuesto, en trabajar en la materia preventiva con la población y con los tres niveles de gobierno”, recalcó la coordinadora nacional de Protección Civil.

