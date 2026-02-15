El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el rebrote de sarampión que enfrenta México no es un fenómeno accidental ni inevitable, sino consecuencia directa del deterioro del sistema preventivo de salud y de la caída reciente en las coberturas de vacunación.

“Hace varios años México era un referente mundial en vacunación, pero hoy, ese logro que había costado décadas, fue destruido por Morena. El sarampión, una enfermedad que México había eliminado, regresó cuando se dejó de vacunar. Esto no es mala suerte ni un brote importado: es la pérdida de inmunidad colectiva”, señaló.

En un comunicado, Romero Herrera explicó que en 2012 la cobertura de primera dosis alcanzaba 98.8% y en 2018 se mantenía alrededor del 97%; para 2024, descendió a 79.9% en primera dosis y apenas 69% en segunda dosis, niveles que permiten la transmisión comunitaria del sarampión.

Lee también Refuerzan vacunación por brote de sarampión; instalan centros en Culiacán

“Con coberturas superiores al 95% no hay brotes; cuando bajan a niveles cercanos al 70%, el brote es inevitable. No es ideología, es epidemiología”, subrayó.

El dirigente panista rechazó la narrativa del gobierno federal que atribuye la crisis sanitaria a decisiones tomadas hace más de una década, al señalar que la evidencia epidemiológica demuestra lo contrario.

“Morena descuidó la salud de las familias mexicanas mostrando su incongruencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno federal dejó de gastar 7 de cada 10 pesos que estaban destinados a comprar vacunas. Quieren explicar el presente con el pasado, pero los datos son claros: sin vacunas compradas no hay niños vacunados. El dinero existía; lo que faltó fue darle esa prioridad”, puntualizó.

El dirigente panista destacó que los contagios se concentran principalmente en menores de un año y en niñas y niños de entre 1 y 9 años, población que debía haber sido inmunizada en años recientes.

“No son adultos de hace quince años; son niñas y niños de hoy. La edad de los pacientes desmonta por completo la explicación oficial”, afirmó.

Además, señaló fallas estructurales que explican la pérdida de protección sanitaria nacional, entre ellas la disminución de brigadas de vacunación, interrupciones en la cadena de frío, ausencia de campañas permanentes y la falta de seguimiento nominal infantil

Lee también “Mi salud y la de mi familia no son juego”; capitalinos se vacunan contra el sarampión

Crisis de vacunación y repunte de sarampión son consecuencia del gobierno de Morena: Rubén Moreira

“El repunte de casos de sarampión en México es consecuencia directa del desplome en el sistema de vacunación nacional a partir de 2019, así como el lamentable y trágico fallecimiento de las 27 muertes registradas, en su mayoría de menores de edad”, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador priista denunció que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, intentó responsabilizar a gobiernos anteriores, incluso remontándose hasta el Porfiriato. “El intelecto de las y los mexicanos no puede ser burlado de esa manera”.

En la mesa de análisis, el coordinador parlamentario, el abogado Julián Proa y el economista Mario Di Costanzo señalaron que en 2018 la cobertura de vacunación alcanzaba 97% en primera dosis y 99% en segunda dosis. “En contraste, en 2019, con el gobierno de Morena, la cobertura cayó a 73%, dejando 2.6 millones de niños sin vacunar, frente a 575 mil en el último año del sexenio anterior”.

Actualmente, señalaron, la primera dosis alcanza 80% y la segunda 69%, lejos del 95% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Rubén Moreira citó además una investigación publicada en un medio nacional, en la que se documenta que en 2019 se cancelaron las Semanas Nacionales de Vacunación, que operaban desde hacía casi 40 años y eran reconocidas internacionalmente. “El resultado fue una caída crítica en las coberturas básicas como el sarampión”, puntualizó.

Lee también Secretaría de Salud confirma primera muerte por sarampión en Chiapas; suman 29 defunciones entre 2025 y 2026

En su intervención, Julián Proa expuso que, según datos publicados, en los primeros 40 días de 2026 se registraron más de 2 mil 400 casos de sarampión; sumados a los de 2025, el acumulado alcanza 8 mil 899 casos. Chihuahua y Jalisco concentran la mayor parte de contagios; además, el 9 de febrero se reportó la muerte de un bebé de 14 meses en la Ciudad de México.

Detalló que el grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, seguido por el de 5 a 9 años. En ese sentido, Rubén Moreira subrayó que se trata de niñas y niños nacidos en los últimos años, por lo que insistió en que no pueden culparse a administraciones pasadas.

Por su parte, Mario Di Costanzo indicó que, de las 27 personas fallecidas recientemente, el 75% eran menores nacidos en los últimos siete años. “No los vacunaron”, sostuvo.

Por lo anterior, el diputado Rubén Moreira lamentó que hoy las familias tengan que hacer filas en parques para acceder a vacunas, cuando antes brigadas acudían a escuelas y comunidades casa por casa. “Era un esfuerzo nacional”, afirmó.

Lee también Aumenta venta de cubrebocas y antivirales por sarampión

“27 personas han muerto. Es como si un autobús completo hubiera perdido la vida. Me parece una tremenda irresponsabilidad”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL