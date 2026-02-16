Más Información
Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Nación 07:31 AM
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios". Destaca que Finabien se mantiene como la mejor remesadora.
mahc
