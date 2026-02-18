Más Información

La presidenta insistió en que va a seguir la Nueva Escuela Mexicana, tras la salida de como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que también continúan los .

“El modelo educativo continúa, la Nueva Escuela Mexicana continúa. Los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar”, dijo al señalar “la idea antigua” de los profesores de pararse al frente de un salón de clases y los alumnos escuchan el dictado y se aprende memorizando.

Destacó que lo que busca la Nueva Escuela Mexicana, entre otras cosas, es fortalecer el de las y los estudiantes.

“Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar, es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias; lo que dije de incorporación de las en la historia y algunos otros enriquecimientos.

“La esencia no cambia, es parte del legado de la transformación”, agregó.

