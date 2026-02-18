La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que va a seguir la Nueva Escuela Mexicana, tras la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que también continúan los libros de texto gratuitos.

“El modelo educativo continúa, la Nueva Escuela Mexicana continúa. Los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar”, dijo al señalar “la idea antigua” de los profesores de pararse al frente de un salón de clases y los alumnos escuchan el dictado y se aprende memorizando.

Lee también Sarampión en México: gobierno federal pide 15 millones de vacunas adicionales; van por inmunizar a infancias de 6 meses a 12 años

Destacó que lo que busca la Nueva Escuela Mexicana, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de las y los estudiantes.

“Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar, es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias; lo que dije de incorporación de las mujeres en la historia y algunos otros enriquecimientos.

“La esencia no cambia, es parte del legado de la transformación”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr