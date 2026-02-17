Después de cuatro días, el exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, abandonó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al ser notificado de su despido a través de un oficio por parte de los representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría.

EL UNIVERSAL te hace un recuento de las últimas 100 horas que pasó Marx Arriaga en su oficina de la SEP tras haber realizado jornadas de protesta por la destitución de su cargo.

Marx acusa desalojo de su oficina por policías

A las 12 de la tarde del pasado viernes 13 de febrero, Marx Arriaga denunció, a través de sus redes sociales, que elementos de la policía intentaron desalojarlo de sus oficinas "sin argumentos administrativos y sin identificación".

Además, convocó a una conferencia de prensa con medios de comunicación a las cinco de la tarde en las instalaciones, ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México.

Pronunciamiento de la SEP

Debido a las acusaciones de Arriaga, la SEP explicó horas más tarde, por medio de un comunicado, que sí hubo una modificación en la Dirección General de Materiales Educativos y destituyó a Marx Arriaga de su cargo, además anunció que el nuevo titular se daría a conocer el 16 de febrero.

Asimismo, aclaró que no se llevó a cabo ningún desalojo por parte de las autoridades hacia al entonces funcionario de la Secretaría.

Marx acusa de "corrupta" a la SEP por despido

El exdirector general de Materiales Educativos señaló a medios de comunicación que su destitución era causa de su negativa a cambiar el plan de estudios publicado en el Diario Oficial de los libros de texto gratuitos, solicitado por la SEP.

En la misma línea, explicó que la institución también le había pedido modificar los proyectos de los libros, a lo cual se opuso argumentando que "por primera vez en la historia del país" los libros fueron diseñados por maestros y no de una editorial.

Jornada de protesta de 24 horas en oficina de la SEP

Luego de que, la Secretaría de Educación Pública confirmó su despido, el pasado sábado 14 de febrero, Marx Arriaga dijo en redes sociales que no fue notificado y que, por tanto, no se iría de su oficina hasta recibir una notificación formal.

Con una transmisión en vivo realizada en Facebook de 24 horas, llamada "Protesta con propuesta!", Arriaga y los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) decidieron protestar contra la SEP y defender los contenidos de los libros de texto gratuitos, y afirmó que "no lo harían con los brazos caídos".

Sheinbaum afirma que los libros "no van a cambiar" tras salida de Arriaga

Ese mismo día, desde Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que ni la NEM, ni los libros de texto gratuitos iban a ser modificados con la destitución de Marx Arriaga debido a que el modelo educativo impulsado desde 2018, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, forma parte del movimiento de la Cuarta Transformación.

Mario Delgado señala que ofrecieron alternativas a su cargo en el extranjero

Tras el escándalo en instancias de la SEP, Mario Delgado Carrillo, titular de la dependencia, dio a conocer que el exdirector general de Materiales Educativos ya tenía conocimiento de que sería relevado de su cargo y que se le había planteado la oportunidad de representar a México con un cargo en el extranjero, sin embargo, Marx Arriaga lo rechazó.

Además, recalcó que se había establecido un acuerdo para formalizar su salida en caso de que no presentara su renuncia el 15 de febrero.

"Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área. Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro País en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, reveló Delgado.

Marx Arriaga se atrinchera en oficina de la SEP

Como continua acción de resistencia ante su despido, el domingo 15 de febrero, Marx Arriaga informó pasaría una segunda noche atrincherado en sus oficinas.

También, dijo que no ha habido comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el conflicto sobre los libros de texto gratuitos.

SEP nombra a Nadia López como la nueva directora general de Materiales Educativos

Hasta el lunes 16 de febrero, Mario Delgado informó que Nadia López García sería la nueva directora general de Materiales Educativos y sustituiría a Arriaga.

"Pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales", así describió a la nueva secretaria.

Retiran artículos de las oficinas de Marx Arriaga en la SEP

En las inmediaciones de la Dirección General de Materiales Educativos, colaboradores del funcionario fueron capturados por EL UNIVERSAL, retirando artículos en cajas de cartón y trasladadas en "diablitos".

Arriaga abandona la SEP tras notificación de despido

Este martes 17 de febrero, tras 99 horas de plantón en la que era su oficina en la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga recibió la notificación de despido por representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Posteriormente, Arriaga abandonó las instalaciones, ubicadas en Avenida Universidad, con los cuadros en mano que adornaban las paredes de su oficina, uno de ellos, con la imagen de su tocayo Karl Marx.

Los medios de comunicación lo siguieron hasta que abordó el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) en la estación, Coyoacán, donde ante los cuestionamientos hechos por EL UNIVERSAL de haber participado en actividades ilícitas contra trabajadores y exempleados de la SEP, señaló que eran "calumnias" del Gran Diario de México y de "todos esos diarios conservadores".

