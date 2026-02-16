Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, señaló que se han adoptado más de mil 700 reformas legales en todo el mundo sobre igualdad de género; advirtió que la violencia contra ese sector de población continúa "en niveles epidémicos".

Al participar en el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, explicó que si bien México ha asumido compromisos importantes en la materia, aún falta mucho por hacer.

"México ha asumido compromisos importantes, ha aceptado recomendaciones internacionales en materia de feminicidio, desaparición y violencia de género. Sin embargo, pese a los avances normativos, la violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos, incluido también este país", declaró.

Calificó como "alarmantes" las cifras de feminicidio, y puntualizó que solo durante 2024 se contabilizaron 30 mil mujeres asesinadas intencionalmente en el mundo, 60% de ellas a manos de parejas íntimas y familiares. "Esto representa unas 137 niñas y mujeres cada día".

Reem Alsalem condenó además la prostitución infantil y el matrimonio infantil, y sostuvo que dichos casos, sumados a otros tipos de violencia,

"Se deben a que no hay datos desagregados, sigue la corrupción, la impunidad, y las respuestas judiciales con perspectiva de género no están garantizadas", sentenció.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha convertido en uno de los desafíos más profundos en México, y demandó la creación de leyes eficaces para erradicarla.

“Para erradicar este desafío se requieren leyes eficaces, presupuestos suficientes y políticas públicas sostenidas. Un lugar prioritario hoy lo ocupa este tema en la conversación pública y es también en las decisiones del Estado en donde se debe manifestar esa prioridad. Hoy, nadie puede negar que la violencia de género debe ser una prioridad y no podemos bajar la guardia, ni desde la ley, ni desde la política pública y mucho menos desde el presupuesto”, expresó.

La legisladora panista explicó que desde el Poder Legislativo se han impulsado cambios relevantes para lograr la paridad en todo, pero puntualizó que “ganar la batalla legal no significa haber ganado ya la batalla social”.

“¿Hemos avanzado en términos normativos? Claro; ¿contamos con marcos jurídicos más robustos? Por supuesto; sin embargo, en las calles, en los hogares, en los espacios públicos, muchas mujeres siguen en peligro. Existe una exigencia legítima de paz y seguridad en nuestro país, y esa inseguridad también golpea, con particular fuerza, a las mujeres y a las niñas”, expresó.

Por lo anterior, insistió en que resulta necesario abrir el diálogo y generar instrumentos parlamentarios mucho más eficaces. “Nuestro deber es revisar, perfeccionar y modificar las leyes, para que realmente garantice que las niñas y las mujeres puedan vivir, desarrollarse y ser felices en un entorno seguro”.

