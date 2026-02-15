El número de mujeres y niñas migrantes que se han refugiado en México aumentó en los últimos cinco años, de acuerdo con el Instituto para Mujeres en la Migración A.C. (Imumi).

Indicó que 9% huyó por violencia generalizada, 18.5% en busca de servicios médicos y educativos, 12.3% por intimidaciones y amenazas, 8.9% por violencia doméstica, y 1.6% por violencia familiar.

De 2012 a 2018 se registraron 656 mil 984 eventos de hombres en situación irregular (78%), y 177 mil 270 de mujeres (21%), mientras que de enero de 2019 a agosto de 2024 hubo un millón 868 mil 912 hombres en esta situación (68%), y 851 mil 500 mujeres (31%).

De acuerdo con la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) en 2023, al menos 24 mil mujeres residieron en sus albergues.

La organización explicó que las mujeres, niñas y adolescentes en movilidad por México enfrentan riesgos y vulnerabilidades de género durante su trayecto y estancia.

Dijo que en 2024 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un estudio encontró que “todas las mujeres en movilidad participantes expresaron haber vivido algún tipo de violencia, ya sea durante el proceso migratorio o como la razón principal que las llevó a tomar la decisión de abandonar su país de origen”.

Indicó que organizaciones de la sociedad civil han documentado violencia sexual, persecución e intimidación con armas de fuego contra mujeres en estaciones migratorias por parte de elementos de la Guardia Nacional, además de extorsiones y agresiones sexuales.

“En un diagnóstico del Servicio Jesuita para los Refugiados, UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, 30% de las mujeres entrevistadas en albergues entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte de autoridades (...) en su trayecto en México”, detalló.

En el Informe alternativo al Estado Mexicano sobre la situación de las mujeres en contextos de movilidad humana 2025, la ONG acusó que la falta de coordinación entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración y los Centros de Justicia para las Mujeres dificulta el acceso de las mujeres en movilidad a los servicios.

Además, en los últimos años incrementó el número de reportes de desaparición en la ruta que atraviesa México hacia Estados Unidos.