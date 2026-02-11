Ecatepec, Méx. - Autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron este martes el primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec, ubicado en la colonia La Presa, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, espacio donde se busca atender y beneficiar directamente a alrededor de 18 mil personas, principalmente mujeres y niños de una de las zonas más marginadas y de difícil acceso del municipio.

El centro, que forma parte de la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, ofrece más de 20 servicios gratuitos, entre los que destacan pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres, autonomía económica y empoderamiento; cursos para el autoempleo; actividades de prevención de violencias y cambio cultural; redes comunitarias; fomento al liderazgo femenino; asesoría psicoemocional; asesoría jurídica y atención a violencias; así como servicios de odontología.

Inauguran primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec; buscan atender y beneficiar alrededor de 18 mil personas. Foto: Especial.

Además, cuenta con ludoteca, estimulación temprana, talleres de repostería y panadería, aplicación de uñas, diversidad sexual, apoyo en tareas escolares y regularización educativa, formación del INEA, asesoría nutricional, creación de huertos urbanos, taller de cuentos y poesía, cine club, técnicas de defensa personal y box.

La secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlali Hernández Mora, destacó durante la inauguración que este centro se suma a los 678 Centros Libre ya existentes en todo el país. El objetivo nacional es establecer al menos uno en cada municipio de la República Mexicana, como una política clave para la atención integral, la prevención de violencias y el impulso a los derechos de las mujeres.

La funcionaria federal anunció que a este primer centro en Ecatepec se sumarán dos más durante el presente año, con lo que serán tres los que funcionen en el municipio más poblado del Estado de México. Estos nuevos espacios incorporarán bibliotecas del Fondo de Cultura Económica, vinculación con la Bolsa Nacional de Empleo y servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con lo que se fortalecerá así la oferta educativa, cultural y laboral.

Inauguran primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec; buscan atender y beneficiar alrededor de 18 mil personas. Foto: Especial.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, dijo que el Centro Libre La Presa representa “un lugar para los cuidados, un espacio de libertad, un símbolo de que el Estado sí cuida, sí escucha y sí protege”.

Dirigiéndose especialmente a las mujeres jóvenes del municipio, Cisneros Coss señaló: “Nosotras sabemos lo que significa la desigualdad que duele, y ese miedo que a veces se convierte en compañero invisible. Sabemos, porque lo hemos vivido, que una mujer tarda hasta un 50 % más en su traslado sólo por buscar una ruta segura”.

La edil mencionó que estos centros no son acciones aisladas, sino parte de un compromiso nacional del Gobierno de México con las mujeres. La distribución de más de 25 millones de Cartillas de Derechos en todo el país y la consolidación de la Red Nacional de Mujeres Tejedoras de la Patria son otros esfuerzos complementarios para tejer redes de apoyo y transformación cultural.

Inauguran primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec; buscan atender y beneficiar alrededor de 18 mil personas. Foto: Especial.

El inmueble donde se instaló el centro estuvo abandonado durante siete años y nunca había funcionado como espacio destinado a las mujeres. Para su rehabilitación el ayuntamiento invirtió 2 millones de pesos para convertirlo en un ejemplo de recuperación de espacios públicos para fines sociales prioritarios.

Con esta inauguración, Ecatepec avanza en la implementación de políticas de género territoriales, enfocadas en zonas de alta vulnerabilidad como la Sierra de Guadalupe, donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios básicos, empleo y seguridad, expresó Cisneros Coss.

Las autoridades invitaron a la población a acercarse al centro, ubicado en Río Coatzacoalcos No. 10, colonia La Presa, para conocer y hacer uso de sus servicios gratuitos.

