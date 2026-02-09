Ecatepec, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, reforzaron la estrategia de seguridad territorial mediante la Mesa de Paz estatal, lo que ha permitido una reducción histórica del 53 % en los delitos en este municipio, gracias a la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

La edil participó en la sesión de la Mesa de Paz realizada en Chalco, junto con alcaldes del Plan Oriente, encabezada por la mandataria estatal. El encuentro tuvo como interés principal definir acciones conjuntas en materia de seguridad pública.

“Estamos saliendo de la reunión de Mesa de Paz, son muchos temas los que vimos con la gobernadora, el fiscal (José Luis Cervantes), con seguridad pública, y el secretario de Gobierno (Horacio Duarte) vamos avanzando”, destacó Cisneros Coss al término del encuentro.

La estrategia integral incluye la operación del Mando Unificado, con participación de fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno, lo que ha generado una baja significativa en las carpetas de investigación abiertas en Ecatepec.

Entre los delitos que se mantienen a la baja se encuentran el robo de vehículo, a casa habitación, a transeúnte, a transporte público y la extorsión, en comparación con cifras de 2025.

En el último año se implementaron 42 mil 350 operativos de seguridad, que resultaron en mil 962 puestas a disposición ante la autoridad, la detención de 2 mil 479 personas como probables responsables de diversos ilícitos y el aseguramiento de 203 armas de fuego, acciones que han prevenido la comisión de más delitos o incidentes violentos, precisó Cisneros Coss.

Ecatepec reduce 53% los delitos (09/02/2029). Foto: Especial

La alcaldesa expuso que la estrategia no se limita a operativos policiacos, sino que incorpora medidas integrales para recuperar la paz y la tranquilidad: programas como Senderos Seguros, rescate de espacios públicos, repavimentación de vialidades principales y obra pública en general.

“Ecatepec es el municipio con mejor desempeño anual entre los que conforman el Mando Unificado y abandera el esfuerzo dentro de esta estrategia, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Azucena Cisneros.

Además, las Mesas de Paz se replican localmente en los 27 sectores del municipio, lo que permite un contacto permanente con la población para identificar y atender las problemáticas que generan inseguridad, lo que permite definir estrategias específicas de vigilancia y prevención, explicó la alcaldesa.

Con estos resultados, Ecatepec se posiciona como ejemplo de coordinación intergubernamental en la zona oriente del Estado de México, consolidando avances en la construcción de la paz y la seguridad ciudadana, dijo.

