Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Tras el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, la presidenta refrendó que México enviará más víveres para la población civil e invitó a otros países a que se sumen.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que, si y Cuba lo acuerdan, México podría ser facilitador del diálogo.

“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación, pudiera estar estableciendo el ”, dijo.

“Y ojalá se sumen más países; nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. No solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas ”, destacó la Mandataria federal.

Reiteró el apoyo para que la ayuda ciudadana sea enviada en los buques de la Armada de México.

“México siempre ha sido solidario”, dijo al decir que la generosidad es el sello de las mexicanas y los mexicanos. Defendió la posición de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

