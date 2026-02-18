Tras el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó que México enviará más víveres para la población civil e invitó a otros países a que se sumen.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que, si Estados Unidos y Cuba lo acuerdan, México podría ser facilitador del diálogo.

“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación, pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba”, dijo.

“Y ojalá se sumen más países; nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. No solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas”, destacó la Mandataria federal.

Reiteró el apoyo para que la ayuda ciudadana sea enviada en los buques de la Armada de México.

“México siempre ha sido solidario”, dijo al decir que la generosidad es el sello de las mexicanas y los mexicanos. Defendió la posición de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

mahc / apr