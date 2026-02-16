Desde el pasado 14 de febrero se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México una carpa para recibir víveres para Cuba, en el marco de las más de 814 toneladas que envió el gobierno de México a la isla y las mil 500 que aún quedan pendientes por mandar.

Entre sones cubanos y al ritmo de “Guantanamera”, este lunes 16 de febrero se observó que integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, del Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” y de la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” empacaban en cajas de cartón alimentos y medicamentos en la denominada “carpa de la dignidad y la rebeldía”.

Israel Bretón, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, comentó a este medio que la respuesta ha sido “excelente”: “Es una respuesta muy buena del pueblo de México, es apenas la tercera jornada desde el día sábado”.

Acopio de víveres para Cuba en el Zócalo de la CDMX. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Indicó que los víveres que ha donado la gente son variados y se prioriza lo que es arroz, frijol y leche en polvo, así como atún y sardina enlatados. Enfatizó que hay que llevar material quirúrgico, medicinas y jeringas de insulina, medicamento para la presión arterial, suturas, antipiréticos, gasas, algodón, metamiol, complejo B, diclofenaco, paracetamol y guantes, entre otros.

“Lo que se busca es concentrarlo en Veracruz, todos los donativos que lleguen al puerto y de ahí estarán enviándose a través de medios navales hacia Cuba”, explicó.

El ciudadano italiano Marco declaró que fue a dejar leche en polvo porque se está cometiendo “un crimen contra la humanidad”, ante el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Mientras las personas acuden a dejar sus donativos, otras gritan y se manifiestan contra el bloqueo de Estados Unidos y el “imperialismo yanquí”.

Acopio de víveres para Cuba en el Zócalo de la CDMX. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

