La bancada del Partido del Trabajo en el Senado presentó una iniciativa para crear una universidad para formar a los llamados servidores de la nación con un enfoque “humanista” y bajo los principios enarbolados por el expresidente López Obrador de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

En medio del escándalo por la publicación del libro de Julio Scherer, “Ni Venganza, Ni Perdón”, donde exhibe corrupción de altos funcionarios de la 4T y de Morena, la propuesta del PT es para crear la Universidad de Cuadros para Servidores Públicos del Estado Mexicano dedicada a la formación del servicio público y su profesionalización.

Alejandro González, senador del PT, expuso que la universidad tiene la finalidad de formar a trabajadoras y trabajadores del Estado con una filosofía humanista, social, ética, de servicio y que materialicen el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

“Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y académica, denominado Universidad de Cuadros para Servidores Públicos del Estado Mexicano, el cual queda sectorizado a la Secretaría de Educación Pública”.

La nueva universidad tiene por objeto formar, profesionalizar y actualizar a las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno; desarrollar capacidades técnicas, éticas y analíticas para el ejercicio de la función pública; promover el estudio crítico, plural y científico del Estado.

“La ética pública ocuparía un lugar central en esta formación. La corrupción, tan frecuentemente explicada como un problema cultural, tiene también raíces formativas”, se argumenta.

