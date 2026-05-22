Mundo | 22-05-26 | 16:40 | Actualizada | 22-05-26 | 16:40 |

Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de , han dejado al menos 16 personas heridas, incluidas tres con lesiones graves, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Alrededor de las 3:30 de la tarde se recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio que ardía en el sótano de una estructura metálica, explicó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del .

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una en el lugar aproximadamente 50 minutos después, señaló.

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El incendio seguía activo y, para las 5 de la tarde, los trabajadores de emergencias habían contabilizado en el sitio a 16 personas con lesiones, entre ellas dos bomberos y un civil con heridas graves, indicó Mariano.

Aún no estaba claro si alguien había muerto en el incendio y la explosión. La causa sigue bajo investigación.

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gs/bmc

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