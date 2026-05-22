Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, han dejado al menos 16 personas heridas, incluidas tres con lesiones graves, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Alrededor de las 3:30 de la tarde se recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio que ardía en el sótano de una estructura metálica, explicó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del Departamento de Bomberos.

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una gran explosión en el lugar aproximadamente 50 minutos después, señaló.

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El incendio seguía activo y, para las 5 de la tarde, los trabajadores de emergencias habían contabilizado en el sitio a 16 personas con lesiones, entre ellas dos bomberos y un civil con heridas graves, indicó Mariano.

Aún no estaba claro si alguien había muerto en el incendio y la explosión. La causa sigue bajo investigación.

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