Un incendio de gran magnitud destruyó por completo la instalación de la empresa Sigma Renew 360 en el condado de Henry, Tennessee, donde este sábado continúan las labores de emergencia para sofocar puntos calientes y asegurar la zona, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el medio NewsChannel5 Nashville, el siniestro se registró el viernes alrededor de las 11:50 de la mañana en una planta de fabricación de pellets de polietileno ubicada sobre Mark I Drive. Las ocho personas que trabajaban en el sitio fueron evacuadas a tiempo y no se reportaron heridos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el edificio fue declarado pérdida total.

La causa del incendio permanece bajo investigación estatal por parte del investigador estatal de incendios.

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Durante el sábado, múltiples cuerpos de bomberos continuaron trabajando en el lugar para extinguir los focos activos que permanecen dentro de los restos del inmueble. El Departamento de Bomberos del condado de Henry solicitó apoyo mutuo de distintas agencias del West Tennessee, que han colaborado con operaciones de abastecimiento de agua mediante camiones cisterna.

Las autoridades de manejo de emergencias advirtieron que el humo generado por el incendio podría persistir durante al menos 24 horas más, lo que podría representar riesgos de calidad del aire para grupos sensibles, incluyendo personas con asma, EPOC o enfermedades cardíacas. También recomendaron a la población evitar la zona debido al constante movimiento de vehículos de emergencia.

En un mensaje difundido en redes sociales, el servicio Henry County 911 Dispatch pidió a los residentes evitar el área de Sigma Renew 360 y, en caso de estar cerca, resguardarse en casa con puertas y ventanas cerradas bajo.

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“Eviten transitar por la zona para permitir el libre paso de los equipos de emergencia”, señaló la dependencia, subrayando que los equipos continúan coordinando recursos y manteniendo operaciones de control del incendio conforme evolucionan las condiciones.

Por su parte, el jefe Sean Fulcher, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Latham/Dukedom, destacó la respuesta de los cuerpos de emergencia. En entrevista con el medio, señaló que los bomberos voluntarios de toda la región acudieron “sin dudarlo”, dejando trabajo, tiempo en familia y descanso para atender la emergencia.

Las operaciones continuarán durante la noche, en operaciones nocturnas, y las autoridades han indicado que se esperan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación y el control total del incendio.

A massive fire broke out at a plastic recycling factory in Henry County, Tennessee, prompting a shelter-in-place order and a large emergency response.



The cause of the fire has not yet been released, and it remains unclear whether there were any injuries or fatalities. Crews… pic.twitter.com/ocXsJv7Pf7 — Fox News (@FoxNews) May 9, 2026

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gs/bmc