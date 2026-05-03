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Florida. Los bomberos trabajaron durante la noche para extinguir un incendio en un laboratorio del campus de la Universidad del Sur de Florida en St. Petersburg, y las autoridades indicaron el domingo que el edificio podría ser una pérdida total.
El incendio del sábado por la noche obligó a evacuar al edificio del laboratorio de ciencias marinas y levantó columnas de humo denso el lugar. No se reportaron heridos y no se liberaron materiales peligrosos, escribió el presidente de la USF, Moez Limayem, en un mensaje a estudiantes y personal.
La causa del incendio seguía bajo investigación.
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Limayem señaló que las evaluaciones de daños continuaban, pero la destrucción fue extensa.
“Nuestros equipos de recuperación están trabajando con el Colegio de Ciencias Marinas para priorizar material y equipo de investigación clave para evaluar su posible recuperación cuando se despeje el edificio”, escribió Limayem.
Las clases y los exámenes que iban a realizarse en el edificio serán reubicados.
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ss
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