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Florida. Los trabajaron durante la noche para extinguir un en un laboratorio del campus de la Universidad del Sur de en St. Petersburg, y las autoridades indicaron el domingo que el edificio podría ser una pérdida total.

El incendio del sábado por la noche obligó a evacuar al edificio del laboratorio de ciencias marinas y levantó columnas de humo denso el lugar. No se reportaron heridos y no se liberaron materiales peligrosos, escribió el presidente de la USF, Moez Limayem, en un mensaje a estudiantes y personal.

La causa del incendio seguía bajo.

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Los servicios de emergencia trabajan para extinguir un incendio en el campus de la Universidad del Sur de Florida el sábado 2 de mayo de 2026, en Saint Petersburg, Florida. Foto: AP
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Limayem señaló que las evaluaciones de daños continuaban, pero la fue extensa.

“Nuestros equipos de recuperación están trabajando con el Colegio de Ciencias Marinas para priorizar material y equipo de investigación clave para evaluar su posible recuperación cuando se despeje el edificio”, escribió Limayem.

Las clases y los exámenes que iban a realizarse en el edificio serán reubicados.

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ss

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