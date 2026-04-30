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Naucalpan, Méx.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan rescataron a un perro de la raza Husky, luego de que este cayó a un canal de aguas negras.
Vecinos de la colonia Boulevares reportaron a las autoridades municipales haber visto a un perro caer hacia el canal.
Al llegar, uno de los bomberos de Naucalpan descendió por el bordo del cuerpo de agua sujetado como una soga, en estilo rapel.
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El vulcano sujetó al canino con una cuerda, mientras que arriba lo apoyaron otro bombero y una oficial de la Guardia Municipal.
Mientras avanzaba, el perro Husky también lo hacía hasta que llegaron a la parte superior del bordo y el animal fue puesto a salvo.
Los bomberos precisaron que el perro contaba con collar, sin embargo, no tenía placa de identificación para que sus dueños pudieran ser localizados y por ello fue puesto en resguardo de la autoridad municipal.
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