Naucalpan, Méx.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan rescataron a un perro de la raza Husky, luego de que este cayó a un canal de aguas negras.

Vecinos de la colonia Boulevares reportaron a las autoridades municipales haber visto a un perro caer hacia el canal.

Al llegar, uno de los bomberos de Naucalpan descendió por el bordo del cuerpo de agua sujetado como una soga, en estilo rapel.

El animal fue puesto a salvo y quedó bajo resguardo de la autoridad municipal. Foto: Especial

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El vulcano sujetó al canino con una cuerda, mientras que arriba lo apoyaron otro bombero y una oficial de la Guardia Municipal.

Mientras avanzaba, el perro Husky también lo hacía hasta que llegaron a la parte superior del bordo y el animal fue puesto a salvo.

Los bomberos precisaron que el perro contaba con collar, sin embargo, no tenía placa de identificación para que sus dueños pudieran ser localizados y por ello fue puesto en resguardo de la autoridad municipal.

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