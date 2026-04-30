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Además de las altas temperaturas que alcanzan hasta los 32° Celsius, la tarde de este 30 de abril de 2026 se registra mala calidad del aire en buena parte de la Ciudad de México y zona conurbada, además se alertó por dos fenómenos de inversión térmica.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que se registraron dos fenómenos de inversión térmica, uno a 610 y otro a mil 660 metros de altura, durante este jueves.
La primera inversión térmica se disipó a las 11:00 de la mañana, mientras que la segunda se disipó a las 15:00 horas.
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Este tipo de fenómeno meteorológico provoca una condición extrema de estabilidad atmosférica y existe nulo movimiento del aire y los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud, precisó la CAMe.
Adicionalmente, al corte de las 15:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, reportó mala calidad del aire, con riesgo alto para la salud en al menos 16 estaciones ubicadas en la capital del país y en el Estado de México.
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