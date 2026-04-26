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Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo cerca del campus de la Universidad de Indiana, en Bloomington, informan medios estadounidenses.
De acuerdo con la televisora WTHR, los disparos se produjeron cuando una multitud celebraba la famosa carrera ciclista universitaria "Little 500", en la concurrida avenida Kirkwood, poco después de medianoche.
Dos mujeres se enzarzaron en una pelea, tras lo cual dos hombres sacaron sus armas y dispararon contra la multitud, alrededor de las 12:25 p. m., explicó a los periodistas el jefe de policía de Bloomington, Mike Diekhoff.
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Los disparos dejaron a cinco jóvenes heridas por las balas y los fragmentos de bala; otras cuatro personas resultaron heridas en la estampida que se produjo a continuación, añadieron las autoridades.
Las mujeres implicadas en el pleito no resultaron heridas; se investiga por qué los hombres sacaron sus armas y comenzaron a disparar.
ss
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