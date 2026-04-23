Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos la noche de este jueves mientras conducía sobre la avenida Acueducto de Guadalupe, en la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba por la zona cuando fue interceptada por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, desde donde le dispararon en varias ocasiones. A pesar de las heridas que presentaba en el tórax, el conductor logró avanzar cerca de 300 metros hasta el cruce con Insurgentes Norte, donde intentó pedir auxilio frente al módulo policiaco “Acueducto de Guadalupe”.

Paramédicos que acudieron al sitio intentaron brindarle atención médica; sin embargo, el automovilista ya no contaba con signos vitales dentro de su vehículo.

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Tras la agresión, los responsables escaparon en dirección hacia el Estado de México, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Como parte de la respuesta policial, los uniformados recabaron testimonios de vecinos y realizaron un seguimiento de los agresores, quienes presuntamente escaparon en una motocicleta gris que más tarde abandonaron para continuar su huida a pie hacia la avenida De las Torres.

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Detención de dos hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de un automovilista. Foto: Especial

La SSC informó que, tras una persecución en calles de la colonia Gabriel Hernández, los oficiales lograron detener a dos hombres de 33 y 42 años de edad, señalados como posibles responsables del ataque. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta asegurada, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el homicidio.

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