La alcaldía Xochimilco y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de Geografía, firmaron un convenio que da paso a la segunda fase del proyecto "Estudios para determinar la afectación urbana y ambiental de 40 asentamientos humanos irregulares en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México".

Con la firma de este convenio se consolida una ruta de trabajo institucional basada en evidencia científica, rigor técnico y coordinación interinstitucional, orientada a atender de manera integral una problemática histórica vinculada al crecimiento urbano, la desigualdad social y la protección del medio ambiente.

Durante la firma, la alcaldesa Circe Camacho destacó que este proyecto representa la continuidad de una estrategia iniciada el año pasado, la cual ha permitido avanzar en el análisis técnico y diagnóstico territorial de diversos asentamientos.

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Mejorar las condiciones de vida de la población

“Este proyecto no comienza hoy; es la continuación de un trabajo serio que iniciamos en 2025. Hoy damos un paso más para consolidar una política pública con sustento técnico, que nos permitirá tomar decisiones responsables y con visión de largo plazo”, señaló.

Esta segunda fase contempla la delimitación precisa de polígonos, la realización de censos socioeconómicos, el análisis jurídico de los predios y la elaboración de diagnósticos urbano-ambientales, con el fin de generar recomendaciones técnicas que permitan atender los impactos existentes y mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, se reiteró el compromiso de la administración de equilibrar el derecho a una vivienda digna con la protección del suelo de conservación, manteniendo una política de cero crecimiento en zonas ambientalmente sensibles, en apego a la normatividad vigente.

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La participación de la UNAM fortalece este proceso al aportar rigor jurídico y evidencia científica, así como solidez metodológica y capacidad técnica, elementos fundamentales para garantizar decisiones informadas, transparentes y responsables en la atención de los asentamientos humanos.

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