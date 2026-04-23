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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este jueves 23 de abril en seis alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
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En esas alcaldías se prevén vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora hasta las 20:00 horas de este jueves 23 de abril.
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió algunas recomendaciones para la población, como guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.
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