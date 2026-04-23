La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este jueves 23 de abril en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Lee también Clara Brugada lanza programa para leer en el Cablebús; "Lectura en las alturas" busca fomentar el hábito

Se esperan rachas de hasta 59 km/h. Foto: Pixabay

En esas alcaldías se prevén vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora hasta las 20:00 horas de este jueves 23 de abril.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió algunas recomendaciones para la población, como guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

Únete a nuestro canal! ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr