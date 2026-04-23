Un vendedor ambulante de dulces perdió la vida la tarde de este jueves luego de ser atropellado por una góndola recolectora de reciclaje sobre Circuito Interior, a la altura de Eje 5 Sur y antes de avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad de color blanco arrolló al hombre, de entre 60 y 65 años de edad, cuando transitaba por la vialidad. Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica con visibles heridas en una pierna y en uno de sus brazos.

Testigos que se encontraban en la zona solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al observar que el hombre permanecía inconsciente junto a su mercancía, mientras el conductor de la unidad involucrada permaneció en el sitio en espera de las autoridades.

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Policías acordonaron el área para evitar el paso de peatones y vehículos. Fotos: Especiales.

Minutos después arribaron elementos de la patrulla del sector, así como paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, quienes realizaron la valoración del lesionado; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, policías capitalinos acordonaron el área para evitar el paso de peatones y vehículos, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca en espera de la llegada del personal ministerial.

Peritos de la Fiscalía capitalina acudieron posteriormente para llevar a cabo el levantamiento de indicios y ordenar el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente, donde se determinará de manera oficial la causa de la muerte.

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Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y definir la situación jurídica del conductor de la unidad de recolección involucrada en el fatal incidente.

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