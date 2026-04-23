Un motociclista perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando circulaba sobre avenida Ceylán, en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en un hecho que ya es investigado por autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba a bordo de una motocicleta azul con blanco y presuntamente llegó lesionado desde la zona limítrofe con el Estado de México. Al avanzar varios metros, se desplomó junto con la unidad sobre la cinta asfáltica, frente a una planta de productos lácteos ubicada en la zona.

Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al observar al motociclista tendido en el pavimento con visibles heridas por arma de fuego.

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Elementos de seguridad y paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales. Fotos: Especiales.

Víctima presuntamente portaba un arma de fuego

Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

La zona fue acordonada por uniformados mientras personal ministerial y peritos de la Fiscalía capitalina realizaban las diligencias correspondientes para recabar indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Durante la inspección realizada en el lugar, las autoridades localizaron un arma de fuego que presuntamente portaba la víctima, abastecida con siete cartuchos útiles y cinco casquillos percutidos, la cual quedó asegurada como parte de la investigación.

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De manera paralela, agentes comenzaron el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir la ruta que siguió el motociclista y determinar en qué punto ocurrió la agresión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación para ubicar a los responsables del homicidio.

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