Cuautitlán, Méx.— Como parte del Operativo Estrategia Mando Unificado Zona Oriente, en el que participaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Cuautitlán México, en coordinación con corporaciones de seguridad de nivel federal y estatal, fueron inspeccionados conductores de motocicletas.

De acuerdo con el gobierno local, el despliegue se realizó en la colonia Alborada, sobre la carretera Cuautitlán–Melchor Ocampo, así como en zonas de atención prioritaria, para efectuar inspecciones aleatorias a motocicletas y sus tripulantes.

En el operativo, los oficiales de seguridad verificaron el estatus legal de, aproximadamente, 45 motocicletas en plataforma, así como la aplicación de consignas operativas en puntos detectados con mayor incidencia delictiva, a fin de inhibir la comisión de actos ilícitos, informó el gobierno de Cuautitlán México.

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