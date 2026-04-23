Integrantes de un colectivo de activistas trans realizaron este jueves un bloqueo parcial sobre Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la estación Constitución de 1917 del Metro, para exigir a las autoridades atención a sus demandas en materia de transporte urbano.

La manifestación se llevó a cabo en dirección al Oriente, hacia Canal de Garay, donde los inconformes ocuparon tres carriles de la vialidad, provocando afectaciones al tránsito vehicular en una de las zonas de mayor movilidad de la alcaldía Iztapalapa.

Con pancartas y consignas, los participantes señalaron la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad y garantizar un transporte más seguro e incluyente para integrantes de la diversidad sexual, especialmente para mujeres trans que diariamente utilizan el servicio público en la zona oriente de la capital.

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El cierre parcial generó largas filas de automóviles, unidades del transporte público y retrasos para decenas de usuarios que buscaban ingresar o salir de la terminal del Metro Constitución de 1917.

Integrantes de un colectivo de activistas trans realizaron este jueves un bloqueo parcial sobre Calzada Ermita Iztapalapa. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar cortes a la circulación, mientras personal de concertación política dialogó con los manifestantes para conocer sus peticiones.

De acuerdo con los primeros reportes, la protesta se prolongó durante aproximadamente una hora, tiempo en el que la circulación permaneció severamente afectada en el tramo intervenido.

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Tras el diálogo con autoridades capitalinas, los manifestantes retiraron el bloqueo y liberaron la vialidad sin que se reportaran incidentes mayores.

Luego de la movilización, la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa comenzó a restablecerse de manera paulatina, aunque durante varios minutos continuaron los rezagos vehiculares en la zona.