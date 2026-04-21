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Una adolescente de entre 16 y 17 años fue la tarde de este martes al interior de un departamento ubicado en la , en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del inmueble solicitaron apoyo de los luego de percibir olores fétidos que salían de una de las viviendas. Fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes acudieron al sitio para atender el reporte y, al ingresar al departamento, encontraron el cuerpo de la joven en el baño del inmueble.

Paramédicos que posteriormente arribaron al lugar, confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos.

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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte y establecer si existió la participación de alguna otra persona.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer oficialmente y no se reportan personas detenidas relacionadas con este caso.

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jecg/cr

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