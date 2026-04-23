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detuvieron a cuatro personas de origen extranjero relacionadas con varios robos a automovilistas y con el atraco a un hombre en un bajo puente de la alcaldía Cuajimalpa, a quien despojaron de un reloj de alta gama.

La () comunicó que, tras tomar conocimiento de una denuncia por el robo a un automovilista en el Circuito Interior y la calle Ernesto Elorduy, en la colonia Peralvillo, se realizaron trabajos de investigación y análisis de las grabaciones en las cámaras de videovigilancia.

De esta forma se identificaron dos coches, uno color negro y otro de color blanco, en los que presuntamente huyeron los responsables de haber arrebatado el dinero y la cartera al denunciante.

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A través de un cerco virtual por parte de operadores del Centro de Comando y () , se dio seguimiento a los coches.

El auto color blanco fue ubicado y alcanzado en la calle Cerrada de Acero y el Eje 2 Norte, en la colonia Maza, donde se capturó a dos hombres y una mujer, a quienes les aseguraron 80 mil pesos, un cuchillo, una cartera y cuatro celulares.

Detienen a extranjeros por robo a automovilistas. Foto: especial
Detienen a extranjeros por robo a automovilistas. Foto: especial

En una segunda acción, se interceptó el coche color negro en el Circuito Interior y su esquina con la calle Sur 109, de la colonia Sector Popular, en Iztapalapa, donde se aprehendió a un sujeto en posesión de un arma de fuego y diversos objetos.

Los cuatro extranjeros, Juan "N", José Ramón "N", Raúl "N" y Sharon Melisa "N", fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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Detienen a extranjeros por robo a automovilistas. Foto: especial
Detienen a extranjeros por robo a automovilistas. Foto: especial

La SSC informó que, de acuerdo con las indagatorias, el automóvil blanco fue usado para seguir a un automovilista que fue asaltado la noche del pasado martes 21 de abril, en el bajo puente de la calle Carlos Echanove, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa.

Asimismo, a los tres sujetos y la mujer se les relaciona con al menos 4 robos registrados en lo que va del año en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

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mahc

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