La tarde de este martes, simpatizantes del colectivo "Hoy Somos Todo por Miguel", que exigen justicia para Miguel Ángel Rojas, uno de los fotógrafos fallecidos en el festival Axe Ceremonia, increparon a gritos a la defensa legal de la familia de Berenice Giles Rivera, la segunda víctima en el caso.

Al término de una audiencia de omisiones realizada en los juzgados de la colonia Doctores, un grupos de unas cinco personas con cartulinas y pancartas se acercaron y gritaron al abogado de los padres de Berenice, Fabián Victoria, sobre los recursos legales que ha tramitado para que se impute a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por los cuales no se ha llevado a cabo la audiencia inicial.

Entre gritos de "¿para quién trabajas?", cuestionaron al defensor, quien a su vez respondió: "para la familia Giles Rivera".

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Este corrupto de mierda, ha retrasado el proceso de justicia para las víctimas de #AxeCeremonia "litiga" para víctimas pero en realidad lo hace para Eclectic. #JusticiaParaBereyMiguel pic.twitter.com/43r6JkAl0c — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40Horas 🔻 (@TerrorRestMX) April 22, 2026

En la audiencia de este martes, el juez de control determinó que la Ministerio Público que lleva el caso puede hacer un desglose de las carpetas de investigación, con lo que se podría imputar primero a algunas personas por su responsabilidad en la muerte de Miguel y Berenice, y en una segunda ocasión imputar a Ocesa y Lobo, explicó Fabián Victoria.

A pesar de lo anterior, el abogado de la familia Giles dijo que no hay fecha para que la audiencia inicial por la muerte de los dos fotógrafos se realice, ya que aún hay varios recursos interpuestos.

"No les podría dar una fecha, están en suspenso diversos recursos que tenemos tramitados en el Poder Judicial federal para que se resuelva si debe o no realizarse esa audiencia inicial".

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El pasado 5 de abril se cumplió un año de la tragedia en la que los dos reporteros gráficos, Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron luego de que una grúa las cayera encima en el festival Axe Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario.

Hasta la fecha no se ha podido realizar la audiencia inicial debido a los amparos y recursos que la defensa de la familia Giles Rivera ha interpuesto, en su exigencia de que se impute a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

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