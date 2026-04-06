La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que busca imputar a las empresas posiblemente responsables de la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, los dos fotoperiodistas que perdieron la vida hace un año cuando hacían la cobertura del festival AXE Ceremonia.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que “desde hace meses” la Fiscalía solicitó audiencia inicial para lograr la imputación de diversas personas físicas y morales, por distintos tipos de responsabilidades.

Señaló que la investigación de la FGJ-CDMX arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del Plan de Protección Civil, la empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo, así como la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente dicha grúa.

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“Se ha intentado formular imputación en audiencia inicial; no obstante, la asesoría jurídica de una de las víctimas ha solicitado de manera recurrente, el diferimiento de la audiencia”, precisó.

A un año de los hechos que ocurrieron el 5 de abril de 2025, la fiscal indicó que hay descontento por parte de una de las víctimas, pues se presentó una denuncia en contra de asesores jurídicos, por retrasar la justicia.

“Esta Fiscalía tiene todos los elementos para continuar con el proceso penal, poder lograr la vinculación a proceso, de los probables responsables y atender —muy importante— a la voluntad de las víctimas, en cuanto a la forma de terminación de estos conflictos”, concluyó la fiscal.

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