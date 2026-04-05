Familiares de Miguel Ángel Rojas organizaron un “anticoncierto” a las afueras del Parque Bicentenario en memoria de los dos fotoperiodistas que murieron hace un año en el Axe Ceremonia.

Los familiares y amigos montaron un escenario, realizaron un performance y exigieron que este hecho se judicialice, pues a un año de la tragedia no se han vinculado a proceso a los responsables de estos hechos por diversos amparos promovidos.

Familiares de Miguel Ángel Rojas organizaron un “anticoncierto” a las afueras del Parque Bicentenario. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Graciela Hernández, madre de Miguel Ángel, expuso que su hijo no murió por una casualidad o un accidente: “Miguel murió porque alguien decidió que la seguridad podía esperar, porque alguien pensó que nada iba a pasar, porque se privilegió el dinero antes que la vida y eso como madre no lo puedo aceptar, y no lo voy a aceptar”.

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Precisó que no va a permitir que esto se cierre con silencio o que se quiera comprar el dolor de una madre.

“A un año de su muerte no hay justicia. Nos han tratado bien, sí, pero la judicialización no ha llegado; eso duele y también indigna, indigna ver cómo se atrasa el proceso, cómo se presentan recursos para retrasar la audiencia. Indigna saber que mientras nosotros seguimos con este dolor todos los días, hay empresas que siguen ganando dinero y que siguen actuando como si no tuvieran responsabilidad”, aseveró.

Familiares de Miguel Ángel Rojas organizaron un “anticoncierto” a las afueras del Parque Bicentenario. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Miguel, padre del fotoperiodista, indicó que a lo largo de este año han escuchado muchos intentos de decir que este hecho fue un accidente, “pero yo quiero ser muy claro, lo que pasó no fue un accidente, fue el resultado de decisiones, omisiones y una cadena de errores que nunca debieron ocurrir y esas decisiones tienen responsables”.

Recalcó que no le interesan discursos bonitos ni justificaciones, sino la verdad y justicia, “y hoy, a un año, no las tenemos. Lo que más me duele de este proceso es lo lento que va; no entiendo por qué, si ya dijeron que hay elementos para imputar y seguimos aquí esperando. Por eso mi petición es simple: que se judicialice la carpeta de investigación, que inicie el juicio y que se pruebe la negligencia que le costó la vida a mi hijo”.

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Diana Rojas, hermana de Miguel, recordó cómo se enteraron de la tragedia y lamentó que las autoridades no les hayan informado de lo ocurrido; al igual que sus padres, pidió que este caso se judicialice.

En el “anticoncierto” tocan 18 artistas independientes que de manera gratuita asistieron a este homenaje.

Familiares de Miguel Ángel Rojas organizaron un “anticoncierto” a las afueras del Parque Bicentenario. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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