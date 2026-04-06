El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que desde el Gobierno de la Ciudad de México se boicoteó el evento de "Alicia en el País de las Maravillas" en Parque Lira, por lo que denunciará a los funcionarios que actuaron de forma ilegal u omisa en el otorgamiento de permisos.

En rueda de prensa, acusó al Gobierno de la Ciudad de México de cancelar este espectáculo, y de “llevarse entre las patas” a la fuerte inversión que había para el Parque.

“Lo politizaron por sus rollos ideológicos, boicotearon el evento desde el Gobierno de la Ciudad, lo digo así tal cual. Y lo boicotearon porque pidieron trámites que nunca se piden para eventos ¡háganme el favor! Pedían trámites para eventos del INAH, de Seduvi, que nos nos ha respondido, o sea, no dieron la negativa, archivaron el trámite para así dar paso a todos los demás recursos en PAOT y demás”, expuso.

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Y añadió: “Fue una tranza de algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, nos queda claro, pero se llevaron entre las patas al Bosque de Chapultepec, porque el Bosque de Chapultepec, a través del programa de Light Cycles también, generaba ingresos con lo cual se pagaba la limpieza del Bosque”.

Precisó que en este tipo de esquemas participan privados que generan utilidades y su contraprestación, por el uso del espacio público, sirve para financiar servicios.

“Aquí iba a ser temporal, tres meses, los vecinos de la zona lo iban a obtener de forma gratuita, porque eso lo garantizamos; entonces, todos los que venían de fuera iban a financiar el espectáculo para los vecinos de la zona y mejorar el Parque, pero lo echaron para atrás ilegalmente y vamos a presentar las denuncias contra los funcionarios que actuaron ilegalmente y los omisos, porque tienen que responder”.

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Subrayó que cuando se hacen los conciertos en el Zócalo capitalino o los maratones internacionales de la Ciudad, nunca piden el visto bueno de sitios patrimoniales, ni del INAH, “ninguno de esos eventos ha contado con el visto bueno de sitios patrimoniales que nos exigía la PAOT, entonces vamos a denunciar a la titular de la PAOT por omisa y a todos en lo sucesivo, no habrá eventos sin que se les exija el cumplimiento de sitios patrimoniales y protección civil”.

Mauricio Tabe indicó que el mensaje que se mandó tras la cancelación de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, es de incertidumbre a la inversión: “cómo vamos a invertir en un evento en la Ciudad de México si corres el riesgo de que, ilegalmente, te puedan suspender”.

Subrayó que esta semana terminarán de retirar toda la infraestructura que se iba a utilizar en la experiencia inversiva en Parque Lira.

Precisó que personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de la alcaldía se encuentran supervisando estos trabajos “porque luego no queremos que nos inventen cosas”.

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