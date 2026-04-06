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El alcalde de Miguel Hidalgo, , informó que se realizaron varias obras sobre Campos Elíseos, en Polanco.

En rueda de prensa, detalló que se ampliaron banquetas y se hicieron cruces seguros en todas las intersecciones, de Arquímedes a Julio Verne.

Además, se cambiaron todas las luminarias, se agregaron jardineras para infiltrar el agua de lluvia y se repavimentó toda la zona.

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“Recuperamos áreas que habían sido privatizadas, que estaban invadidas y ahora ya se puede caminar por las banquetas de Campos Elíseos; quedaron muy bien y no se quitaron ni carriles de circulación ni carriles de estacionamiento. Se optimizó el para tenerlo en óptimas condiciones para nuestros visitantes y para nuestros vecinos, porque es un espacio que ocupan todos”, expuso.

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mahc/LL

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