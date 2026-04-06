Ocesa gestionó, junto con Grupo Modelo, el pago a Shakira por el concierto que ofreció el pasado 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad.

De acuerdo con el convenio de colaboración que firmaron la Secretaría de Cultura capitalina y Ocesa para la presentación de la artista colombiana, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, la dependencia no cubrió ninguna erogación económica por la realización del evento, cuyos costos fueron asumidos por “Ocesa directamente y/o por conducto o en conjunto con Modelo”.

El convenio señala que la Secretaría de Cultura dio a Ocesa la totalidad de la información necesaria para la producción técnica del concierto y coordinó las actividades del personal a su cargo, ajenos a Ocesa, “liberándola de cualquier responsabilidad y obligándose a sacarlo en paz y a salvo”.

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La secretaría gestionó con las dependencias, órganos e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México los apoyos humanos y materiales necesarios para implementar las medidas de logística, seguridad, protección civil, acceso, control y servicios al público para el desarrollo del concierto.

De igual forma, la administración capitalina otorgó a Ocesa y a Modelo los créditos respectivos de colaboración y apoyo para la realización de la presentación, y les permitió la proyección de sus marcas en las pantallas y los elementos de sonido requeridos durante la celebración del evento que reunió a 400 mil personas.

En tanto, Ocesa se comprometió a realizar la producción técnica del concierto, que incluyó personal capacitado, diseño, preproducción, montaje, puesta en operación y desmontaje de la infraestructura técnica del escenario.