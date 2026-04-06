La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en marzo pasado se “consolida” la tendencia en la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una disminución del 6% respecto al mismo mes de 2025.

“El mes de marzo podemos decir que se consolida esa tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y principalmente de homicidios en la ciudad de México; destacar la reducción de los delitos de alto impacto que hubo en el mes de marzo, hubo una disminución del 6% con respecto a marzo de 2025”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseguró que el mes pasado ha sido el “marzo con menos homicidios desde 2022” con un promedio diario de 2.2 homicidios diarios.

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Al presentar el informe de seguridad correspondiente a marzo de 2026, la mandataria capitalina precisó que respecto al mismo mes de 2025, este delito disminuyó en un 8%.

Homicidio doloso

“En el caso de homicidio doloso tenemos avances muy importantes, decimos que este mes de marzo es el marzo con menos homicidios desde el 2022; asimismo durante el mes de marzo tuvimos un promedio diario de 2.2 homicidios y esto representa un 8% menos con respecto a 2025”, precisó.

Delito de robo de vehículo con y sin violencia

Mientras que el delito de robo de vehículo con y sin violencia presentó una reducción del 22% en la capital, en marzo pasado, respecto al mismo mes del año pasado. Particularmente en el robo de vehículo de forma violenta presentó una disminución del 40% en este periodo.

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En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, se detuvo a 9 mil 916 personas por delitos de alto impacto en la capital del país.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, indicó que en marzo pasado se registró un aumento del 8.4% en las órdenes de aprehensión cumplimentadas, por todos los delitos, respecto al mismo mes del año pasado.

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